Дмитрий Азаров: "Отработаем каждое обращение, поступившее на прямую линию с президентом страны"

В четверг, 17 декабря, состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

В этом году общение с журналистами проходило, в основном, по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево. Часть вопросов направили жители страны через специальное мобильное приложение и сайт. В итоге конференция длилась 4 часа 29 минут. Глава государства ответил на 60 вопросов.

За ходом пресс-конференции пристально следили и в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что для президента определяющим является мнение граждан.

"Каждый раз обращаясь к людям, президент говорит о том, что их мнение очень важно как для принятия решений по стратегическому развитию страны, так и по вопросам, которые позволяют обеспечить развитие конкретной территории. Мнение людей всегда решающее. По этому же принципу мы строим свою работу в Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что среди озвученных вопросов было немало и проблемных.

"По всем ним даны честные ответы. Есть проблемы и в Самарском регионе. Мы это прекрасно понимаем, поэтому очень внимательно анализируем обращения людей, которые приходят на мое имя, появляются в соцсетях и СМИ. На этапе подготовки к пресс-конференции жители области проявили большую активность и очень много вопросов поставили перед региональной и муниципальной властью. Это обеспечение жильем, снижение доходов по отдельным отраслям и категориям, ситуация на рынке труда, экология. Все эти проблемы мне известны, и по многим из них уже приняты конкретные меры", - заверил Дмитрий Азаров.

Глава региона заверил, что все поручения президента будут внимательно проанализированы, а обращения, поступившие на имя главы государства, — отработаны.

"Я продолжу личные приемы граждан, в ходе которых мы обсудим и те вопросы, которые могли бы прозвучать, но не прозвучали на прямой линии. Я постараюсь встретиться с каждым заявителем и решить эти зачастую застарелые проблемные вопросы", — подчеркнул губернатор.