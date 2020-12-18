В Самарской области педагогов и соцработников прививают от коронавируса

В Самарской области вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли уже более 1,5 тыс. человек. В первую очередь прививки сделали медработникам, на этой неделе к вакцинации подключились педагоги и социальные работники, которые также относятся к группам риска.

"Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину — и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". Хорошие вакцины, я уже много раз об этом говорил, и безопасные, и эффективно действующие: до 97%, говорят специалисты, уровень защиты, и ни одного серьезного случая нет побочных явлений", — подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая прошла 17 декабря.

В Самарской области массовая вакцинация медработников началась на прошлой неделе. В регион поступило более 2500 доз вакцины "Спутник V". Сегодня дополнительно сверх запланированного область получила еще 1100 доз вакцины.

Чтобы начать поэтапную вакцинацию 60% населения области, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал от областного минздрава в кратчайшие сроки сформировать заявку на необходимое количество препарата и провести личную работу с поставщиками вакцины. "Сейчас идет речь о массовой вакцинации. Обращаю внимание на своевременность подачи заявок. Действуйте активно. Это в первую очередь здоровье медработников, которые каждый день выходят на передовую", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По поручению главы региона областной минздрав направил в федеральное ведомство письма о готовности системы здравоохранения продолжать вакцинировать население.

Вслед за медработниками прививать начали учителей и соцработников.

Среди противопоказаний для вакцинации от коронавирусной инфекции — непереносимость к компонентам вакцины, возраст младше 18 и старше 60 лет, тяжелые хронические заболевания, беременность. После прививки необходимо в течение трех дней воздержаться от посещения бани, сауны, бассейна. Также в течение этого времени не рекомендуется употреблять алкоголь. Повторная вакцинация проводится через три недели.

"Вакцинация — это "золотой стандарт" профилактики, именно это вмешательство предотвратило самое большое число смертей в истории здравоохранения, — подчеркивает главный врач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец. — Вакцинация и сейчас остается важнейшей защитой. У нас появился исторический шанс защитить себя, своих близких, остановить пандемию и спасти миллионы жизней".

Для проведения вакцинации жители, относящиеся к группам риска (медработники, педагоги, соцработники), могут обращаться в поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС. При поступлении больших партий вакцины категории будут расширены.