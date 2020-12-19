За сутки в Самарской области 305 человек заразились коронавирусом, пять заболевших погибли

В субботу, 19 декабря, в Самарской области подтвердили 305 случаев новых заражений коронавирусной инфекцией.

154 заболевших выявили в Самаре; по 17 — в Тольятти и Отрадном; 12 — в Похвистневском районе; 9 — в Сызрани; по семь — в Красноярском и Кинель-Черкасском районах, Новокуйбышевске и Кинеле; шесть — в Похвистнево; по пять — в Сергиевском, Ставропольском, Челно-Вершинском, Нефтегорском и Кинельском районах, по четыре — в Октябрьске и Безенчукском районе; по три — в Жигулевске, Хворостянском и Шенталинском районах; по два — в Чапаевске, Большеглушицком, Богатовском, Шигонском, Клявлинском, Кошкинском, Исаклинском, Красноармейском, Пестравском и Большечерниговском районах.

Из них 244 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 61 заболевшего выявили при профилактическом обследовании людей, не имевших клинических проявлений болезни.

Всего в начала пандемии в регионе зафиксировано 27 723 случая коронавируса.

Пять человек скончались за сутки в Самарской области: мужчины 47, 72, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 68-летняя женщина с заболеванием эндокринной системы; 53-летний мужчина с онкологией. Общее число погибших — 534 человека.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 16,72, по стране — 34,48. Коэффициент летальности в области — 1,93, в стране — 1,79.

Выздоровели за сутки в Самарской области 297 человек. Так, всего в начала пандемии вылечились 25 511 пациента.