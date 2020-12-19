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Шесть человек отравились угарным газом за двое суток в Самаре

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За два дня 17 и 18 декабря в Самаре шесть человек отравились угарным газом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: pixabay.com

В 22:05 17 декабря сотрудникам экстренных служб сообщили об инциденте на ул. Мориса Тореза, 97. Там из-за отсутствия тяги в вентиляционном канале пострадали четыре человека: 44-летний мужчина, 31-летняя женщина, 11-летний мальчик и четырехлетняя девочка. У них была легкая степень отравления.

О втором аналогичном случае стало известно в 6:20 18 декабря. 33-летняя женщина и 13-летняя девочка отравились угарным газом на ул. Литвинова, 322. Обеих пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, причиной происшествия была неисправность дымохода газового водонагревателя.

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