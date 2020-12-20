16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура ведет проверку по сообщению о ребенке, пострадавшем из-за вакцины от полиомиелита В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 305 человек Шесть человек погибли от коронавируса в Самарской области В Самарской области 307 человек заболели коронавирусом за сутки За сутки в Самарской области 305 человек заразились коронавирусом, пять заболевших погибли

Здравоохранение Общество

Шесть человек погибли от коронавируса в Самарской области

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 368
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За сутки 20 декабря в Самарской области скончались шесть зараженных коронавирусом.

Среди погибших: женщины 60, 67, 72 лет и мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; а также мужчины 53 и 68 лет. Всего с начала пандемии скончались 540 человек.

Также стала известна география новых заражений (307): 172 заболевших выявили в Самаре; 19 — в Тольятти; 18 — в Отрадном; 10 — в Сызрани; по восемь — в Новокуйбышевске, Кинеле и Похвистневском районе; семь — в Красноярском районе; по шесть — Октябрьске, Волжском и Кинельском районах; по четыре — в Шенталинском и Ставропольском районах; по три — в Чапаевске, Безенчукском, Кинель-Черкасском и Богатовском районах; по два — в Жигулевске, Похвистнево, Челно-Вершинском, Шигонском, Пестравском, Нефтегорском, Сызранском и Приволжском районах; по одному — в Большеглушицком, Сергиевском и Хворостянском районах.

Из них 248 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 59 человек выявили при профилактическом обследовании людей, не имевших клинических проявлений.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 16,91, по стране — 34,83. Коэффициент летальности в области — 1,93, в стране — 1,79.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3