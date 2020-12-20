Шесть человек погибли от коронавируса в Самарской области

За сутки 20 декабря в Самарской области скончались шесть зараженных коронавирусом.

Среди погибших: женщины 60, 67, 72 лет и мужчина 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; а также мужчины 53 и 68 лет. Всего с начала пандемии скончались 540 человек.

Также стала известна география новых заражений (307): 172 заболевших выявили в Самаре; 19 — в Тольятти; 18 — в Отрадном; 10 — в Сызрани; по восемь — в Новокуйбышевске, Кинеле и Похвистневском районе; семь — в Красноярском районе; по шесть — Октябрьске, Волжском и Кинельском районах; по четыре — в Шенталинском и Ставропольском районах; по три — в Чапаевске, Безенчукском, Кинель-Черкасском и Богатовском районах; по два — в Жигулевске, Похвистнево, Челно-Вершинском, Шигонском, Пестравском, Нефтегорском, Сызранском и Приволжском районах; по одному — в Большеглушицком, Сергиевском и Хворостянском районах.

Из них 248 человек обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. 59 человек выявили при профилактическом обследовании людей, не имевших клинических проявлений.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 16,91, по стране — 34,83. Коэффициент летальности в области — 1,93, в стране — 1,79.