Волейболисты "Новы" проиграли "Ярославичу" - 0:2

В воскресенье, 20 декабря, ВК "Нова" в Ярославле сыграл с местным "Ярославичем".
Волжане проиграли со счетом — 0:2.
Следующий матч "Нова" проведет 9 января с "Искрой".
В воскресенье, 20 декабря, ВК "Нова" в Ярославле сыграл с местным "Ярославичем".
Волжане проиграли со счетом — 0:2.
Следующий матч "Нова" проведет 9 января с "Искрой".
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