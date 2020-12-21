Модельные библиотеки включились в процесс экологического воспитания юных самарцев

В модельной библиотеке, созданной на базе Центральной городской детской библиотеки г.о. Самара в рамках нацпроекта "Культура", прошел экологический урок для школьников. Юные посетители библиотеки узнали, что может сделать каждый для сохранения уникальной природы Самарской области.

В 2019-2020 годах по всей Самарской области было открыто 12 модельных библиотек. Их отличает современный подход к созданию культурных пространств: наряду со значительно расширенным книжным фондом, посетители могут пользоваться современными технологиями - получать доступ в Интернет, слушать аудиокниги, становиться участниками разнообразных мероприятий.

В оформлении центральной самарской детской библиотеки были использованы краеведческие мотивы. В том числе поэтому программу библиотеки дополнили экоуроки, на которых юные жители Самары учатся бережному отношению к родному краю, правилам поведения в местах, ставших украшением нашего края.

"В рамках нацпроекта "Культура" библиотека получила новые комфортные пространства, связанные с краеведческой тематикой. Появились игротека "Остров Зелененький" для маленьких посетителей, мастерская "Задельное", где мы проводим мастер-классы, пространство "Молодецкий курган" для подростков, "Фестивальная поляна" - место для массовых мероприятий, например, встреч с писателями. Краеведческая тема стала сквозной для всех библиотечных мероприятий. В модельной библиотеке не просто комфортно находиться - юные посетители учатся правильному отношению к родному краю", - комментирует директор централизованной системы детских библиотек г.о. Самара Татьяна Халитова.

Участниками экоурока стали ребята, которые занимаются в разнообразных кружках, созданных на базе библиотеки. "Я не в первый раз на экоуроке. Это интересно! Такие уроки проводят, чтобы мы понимали, что надо меньше мусорить, что можно сдавать мусор на переработку", - поделилась впечатлениями школьница Варвара Лукьянова.

Урок продолжил мастер-класс по изготовлению новогодней открытки. В основу лег принцип ответственного отношения к природным ресурсам: поздравительная открытка была сделана из материалов, которые в другой ситуации просто отправили бы в мусор, - остатков оберточной бумаги и газет, ненужных пуговиц и ленточек.

"Я часто рассказываю о том, как важно вести экологичный образ жизни, каким должно быть осознанное потребление, как можно дать вторую жизнь старым вещам. На мастер-классе по изготовлению новогодней открытки мы использовали материалы, которые есть у каждого, например, газеты, которые нам кладут в почтовые ящики. Из подручных средств можно сделать милую открытку и при этом принести пользу природе", - рассказала ведущая мастер-класса, экотренер Анастасия Государева.