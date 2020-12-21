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Олимпийские Спорт

Волейбольная "Нова" завершила календарный год матчами в Ярославле

21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волейбольная "Нова" завершила календарный год матчами в Ярославле. Соперниками волжан стали лидеры западной зоны лиги "А". В игре с "МГТУ" "Нова" смогла проявить свои лучшие качества и переиграла ближайшего конкурента со счетом 3:0.

Фото: nova-volleyball.ru

Но в матче с "Ярославичем" развить свой успех у "Новы" не получилось. И хотя во второй партии у нашей команды был шанс перевернуть игру, более опытные хозяева площадки не позволили гостям отпраздновать успех. Фаворит западной зоны переиграл "Нову" - 3:0.

Как сообщает официальный сайт клуба, самым результативным игроком в составе волжан стал капитан Александр Чефранов.

Впереди у "Новы" - небольшие новогодние каникулы, а уже 9 января в Новокуйбышевске волжане сыграют с "Искрой" из Одинцово.

"Оцениваю выступление нашей команды в Ярославле положительно. Мы здорово сыграли с "МГТУ", игроки действовали уверенно и практически не допускали ошибок. Прием, конечно, нас беспокоил, но ребята показали высокий процент реализации атак с не самых удобных позиций. А вот с "Ярославичем" атака не задалась. Мощная подача хозяев отодвинула нас от сетки, отсюда и результат. В общем, я думаю, задачу-минимум мы решили, будем расти дальше", - отметил главный тренер ВК "Нова" Максим Ворежонков.

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