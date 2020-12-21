Под Тольятти тушат крупный пожар

В понедельник, 21 декабря, около 15:26, начался пожар в пристрое производственного здания на Поволжском шоссе, 35 в с. Узюково Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел битума и мусора в одноэтажном здании. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". В борьбе с огнем участвуют 55 человек. В 17:02 им удалось локализовать пожар на площади 200 кв. м. В 18:05 ликвидировали открытое горении. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет.