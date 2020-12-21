16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Под Тольятти тушат крупный пожар Ликвидирован пожар в коттедже на турбазе "Муранский бор" При пожаре в доме на ул. Балаковской в Самаре пострадали две женщины В Самаре тушат пожар на ул. Балаковской При тушении пожара в Самаре обнаружили тело мужчины

Пожары Происшествия

Под Тольятти тушат крупный пожар

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 160
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 21 декабря, около 15:26, начался пожар в пристрое производственного здания на Поволжском шоссе, 35 в с. Узюково Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел битума и мусора в одноэтажном здании. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". В борьбе с огнем участвуют 55 человек. В 17:02 им удалось локализовать пожар на площади 200 кв. м. В 18:05 ликвидировали открытое горении. Сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что погибших и пострадавших нет.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3