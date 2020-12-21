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Крупнейший районный суд России открылся после реконструкции в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти оценил качество проведенной реконструкции здания суда в Автозаводском районе.

Реконструкция здания со строительством пристроя на Новом проезде, 4 началась в мае 2019 года. Пристрой высотой четыре и пять этажей возвели с западной стороны здания, главный вход обустроили с юга. Здание украсили колонны и фронтон в греческом стиле, напротив главного входа установили статую Фемиды.

Внутри суд оборудован по последнему слову техники. Там установлены 132 видеокамеры с возможностью распознавания лиц и классификации объектов. Для людей с ограниченными возможностями здоровья установлена тактильная плитка, звуковой проводник, специальные лифты. Предусмотрено разделение потоков граждан и подсудимых.

До реконструкции Автозаводский районный суд размещался в трех зданиях, удаленных друг от друга: суд, рассматривающий уголовные дела, находился на Новом проезде, 4, гражданские дела разбирались в здании на Дзержинского, 17 б, архив суда находился в здании на улице Свердлова, 51. Это было неудобно как для судей и сотрудников аппарата, так и для граждан-участников судопроизводства. После реконструкции в здание на Новом проезде, 4 переехали судьи по уголовным и гражданским делам.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил судей с завершением реконструкции. "Это самый крупный районный суд в России. Это особая гордость, и к нему особое внимание как региональных, так и федеральных властей, — отметил глава региона. — Уверен, что для всех жителей Автозаводского района, да впрочем, всего Тольятти, это событие знаковое. Я очень рад тому, что это здание будет не только комфортным для вашей работы, но и станет настоящим украшением города. Мы обязаны думать и об этом, тем более, этот год юбилейный для АвтоВАЗа, а значит, и для всех тольяттинцев".

В новом здании у каждого из 37 судей теперь есть зал судебного заседания, совещательная комната и отдельный рабочий кабинет. В этом же здании расположены помещения для архива, хранения вещественных доказательств.

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