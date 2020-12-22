"Ладья" победила "Тюменский легион" в первом матче

В первом периоде матча с "Тюменским Легионом" "Ладья" имела значительное игровое преимущество, но лишь на 16-й минуте Вениамин Цитцер открыл счет, точно бросив из-за скопления игроков - 1:0.

Во втором периоде у хозяев не было столь явного преимущества, как в первом, что не помешало им забросить еще одну шайбу: на 36-й минуте Александр Пономарев увеличил счет - 2:0.

Все вопросы о победителе были сняты в середине третьего периода, когда Станислав Рангаев и Егор Савиков реализовали четырехминутное удаление в составе тюменцев.

Хороший шанс забросить шайбу престижа у "Тюменского Легиона" был на 55-й минуте, но Даниил Захаров отразил буллит в исполнении Жана Якуцени - 4:0 победа "Ладьи".

Голкипер "Ладьи" Захаров сыграл свой первый матч "на ноль" в МХЛ.