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Гандбольная "Лада" нанесла поражение "Лучу" - 39:19

МОСКВА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем десятом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч - чемпионата России" в Москве "Лада" нанесла поражение "Лучу" - 39:19 (20:8).

Эта игра переносилась дважды. В первом случае "Ладе" требовалось погасить вспышку признаков коронавирусной инфекции в команде, во втором - разгрузить чрезмерное наслоение игр, которые косяком идут под Новый год после паузы, связанной с чемпионатом континента. 

Создав задел в виде пяти безответных мячей на самом старте встречи, ударная семерка волжанок лишь на исходе седьмой минуты позволила москвичкам обезоружить в своей "рамке" Лагину. Тайм-аут Иван Солодухин, который ранее работал с вратарями "Луча", а теперь вынужденно исполняет обязанности главного тренера, взял по прошествии 17 минут при счете 5:14, когда шансов на какое-либо просветление у москвичек уже не было никаких. К этому моменту у тольяттинок назабивали чуть ли не все, включая Анну Голубеву, которой до сих пор в нынешнем сезоне лицевой счет не удавалось открыть. 

С начала второй половины тренеры доверили ей место уже в "старте", где оказалась и Какмоля, проведшая начало первого тайма в числе запасных. В ворота встала Деревень. В экспериментальном сочетании ударного состава тольяттинки сперва слегка пробуксовали, а затем, разогнавшись, обрушили на соперниц очередной ураган своих атак, который за десять с небольшим минут обернулся разницей в 19 мячей. В дальнейшем гости не слишком стремились развить эту фору. Важнее было "прощупать" в преддверии рандеву с ЦСКА весь свой состав и "погонять" молодежь.

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