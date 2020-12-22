При тушении пожара в Красноярском районе обнаружены тела мужчины и женщины

В понедельник, 21 декабря, в 14:30 на ул. Центральной в с. Большая Каменка Красноярского района горел частный дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Площадь пожара составила 50 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 23 человека, которым удалось ликвидировать пожар в 15:27.
В чрезвычайном ведомстве уточняют, что при тушении были обнаружены тела 85-летней женщины и 51-летнего мужчины.
Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Предварительной причиной возгорания в ГУ МЧС России по Самарской области называют неисправность печного оборудования.