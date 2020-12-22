При тушении пожара в Красноярском районе обнаружены тела мужчины и женщины

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В понедельник, 21 декабря, в 14:30 на ул. Центральной в с. Большая Каменка Красноярского района горел частный дом, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.