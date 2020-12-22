16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коронавирус 22 декабря в регионе: 304 заболевших и 290 выздоровевших Заболеваемость коронавирусом в Самарской области за неделю стала выше на 6% В регионе от гриппа привито более 57% населения, от Covid-19 - более 3,4 тыс. человек Прокуратура ведет проверку по сообщению о ребенке, пострадавшем из-за вакцины от полиомиелита В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 305 человек

Здравоохранение Общество

В регионе от гриппа привито более 57% населения, от Covid-19 - более 3,4 тыс. человек

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прививочная кампания против гриппа завершается в конце недели, на сегодня привито 57,4% населения Самарской области. За счет средств работодателей вакцинировано 82450 жителей региона.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.

Регион планомерно получал вакцину от новой коронавирусной инфекции, поступили запланированные 2751 доза и дополнительно еще около 1000 доз. Привито 3413 человек. По линии министерства обороны РФ поступило 1000 доз препарата и началась вакцинация военных. В министерство здравоохранения РФ направлено письмо о потребности региона в вакцине.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3