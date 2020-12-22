В регионе от гриппа привито более 57% населения, от Covid-19 - более 3,4 тыс. человек

Прививочная кампания против гриппа завершается в конце недели, на сегодня привито 57,4% населения Самарской области. За счет средств работодателей вакцинировано 82450 жителей региона.

Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области сообщил министр здравоохранения Армен Бенян.

Регион планомерно получал вакцину от новой коронавирусной инфекции, поступили запланированные 2751 доза и дополнительно еще около 1000 доз. Привито 3413 человек. По линии министерства обороны РФ поступило 1000 доз препарата и началась вакцинация военных. В министерство здравоохранения РФ направлено письмо о потребности региона в вакцине.