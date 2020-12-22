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В Самарской области почти на 20% снизился объем выдачи потребкредитов

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество потребительских кредитов в Самарской области продолжает снижаться. В ноябре-2020 объем выдачи кредитных карт составил 18,1 тыс. ед, в ноябре-2019 - 22,2 тыс.ед. В процентном соотношении объем кредитования населения снизился на 18,3%. Такую информацию опубликовали в Национальном бюро кредитных историй.

Аналитики отметили, что больше всего кредитных карт в ноябре выдали в Москве, Московской области. Краснодарском Крае и в Санкт-Петербурге. При этом почти во всех регионах страны произошло снижение выдачи потребительских кредитов.

"В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась больше чем на 60%, - отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - В последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. А осенью выдача кредитных карт фактически стабилизировалась. Причина в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне".

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