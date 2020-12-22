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Волейбольная "Нова" проиграла "Ярославичу"

ЯРОСЛАВЛЬ. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном матче шестого тура в Ярославле "Нова" сыграла с лидером западной зоны "Ярославичем".

С первых минут стартового сета хозяева площадки смогли заставить волжан ошибаться на приеме. Удачно реализуя свои атаки и действуя успешно на блоке "Ярославич" взял первую партию — 25:20.

Во втором сете на площадку у волжан вышли однофамильцы — связующий Михаил Никифоров и диагональный Кирилл Никифоров. Молодежи удалось навязать борьбу более опытному сопернику. К сожалению, в концовке партии две подряд ошибки на приеме не позволили "Нове" сравнять счет по партиям — 26:28.

Игроки так сильно расстроились, что пришли в себя только к середине третьего сета, когда "Ярославич" уже создал себе внушительный отрыв — 16:7. В итоге хозяева площадки выиграли встречу — 3:0.

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