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Объем выданных Россельхозбанком кредитов по льготной ипотеке превысил 28 млрд рублей

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента запуска государственной программы "Ипотека с господдержкой" на приобретение жилья в новостройках Россельхозбанком выдано более 7,2 тыс. кредитов на общую сумму свыше 28 млрд рублей. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Башкортостан и Тюменской области.

По статистическим данным банка, значительный рост объема заявок наблюдался в сентябре после снижения первоначального взноса и составил порядка 20% от общего числа заявок от клиентов. Более 42% заявок на льготную ипотеку в РСХБ подали молодые люди в возрасте до 35 лет. Из них более 56% составляют семейные клиенты. Средний размер кредита составил 3,9 млн рублей.

"Сегодня мы активно продолжаем принимать заявки от граждан по льготной ипотеке. В рамках программы "Ипотека с господдержкой" в банке действует одно из лучших предложений на рынке, ставка по кредиту, равная 5,9% годовых, сохраняется на весь срок кредита. Подводя предварительные итоги, можем сказать, что около 15% от всех ипотечных заявок составляют заявки по льготной ипотеке", - отметила руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом 15% и более от стоимости будущей квартиры.

Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов - 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 01.07.2021 включительно.

Ознакомиться с полными условиями выдачи ипотечного кредита можно в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.

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