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Хоккей Спорт

"Ладья" вновь обыграла "Тюменский легион"

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Ладья" во втором матче обыграл "Тюменский легион" - 4:1.

Счет на 18-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Андрей Лагунов, завершивший свой рейд по чужой зоне точным броском — 1:0.

Во втором периоде Руслан Садретдинов и Дмитрий Беленчук (оба забросили свои первые шайбы за "Ладью") довели счет до 3:0.

Гости стараниями Айрата Кучукова в концовке периода сократили счет — 3:1.

В третьем периоде Станислав Рангаев установил окончательный счет — 4:1 победа "Ладьи".

"Ладья" завершает год на 11 месте в турнирной таблице. 

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