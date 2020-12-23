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Хоккей Спорт

"Лада" победила "Молот-Прикамье" - 3:0

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче против "Молота-Прикамье" в составе "Лады" вышел на лед Евгений Бодров, вернувшийся в команду после 12-летнего перерыва.

В середине стартового периода после удаления до конца матча Игоря Усманова тольяттинцы на пять минут остались в меньшинстве.

Правда, спустя три минуты составы уравнялись.

На 15-й минуте Евгений Григоренко открыл счет — 1:0. Вскоре тольяттинцы получились отличную возможность для того, чтобы развить свой успех. Но, играя 50 секунд впятером против троих соперников, реализовать большое численное преимущество не смогли.

В начале второго периода Максим Капитуров увеличил счет — 2:0.

На 33-й минуте Алексей Мастрюков добил шайбу в ворота Игоря Устинского после двух бросков партнеров по команде — 3:0.

В третьем периоде счет не изменился — "Лада" прервала серию из четырех поражений, а ее голкипер Роман Смирягин впервые в сезоне сыграл "на ноль".

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