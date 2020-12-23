Все больше россиян инвестируют в акции - на чем можно заработать в 2021 году?

Вероятнее всего, 2020 год войдет в историю как один из самых удивительных и непредсказуемых. Коронавирусная пандемия, повлекшая за собой карантин всемирного масштаба, переход на удаленную работу, закрытие границ, замена живого общения виртуальным — все это за считанные месяцы стало нашей новой реальностью. Такие потрясения не могли не отразиться на фондовых рынках, графики которых напоминали американские горки. О самых интересных событиях и инвестиционных прогнозах на 2021 года рассказывает территориальный директор филиала ИК "Фридом Финанс" в Самаре Владимир Ковресьев.

Год начался с обновления исторических максимумов, в марте рынок обрушился почти на 40%, в апреле цены фьючерсов на нефть впервые стали отрицательными. Но к лету ситуация уже изменилась, а осенью на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины, а также определенности насчет нового президента США после победы Джо Байдена на рынках наметился явный "бычий" тренд, то есть ралли. К концу года индексы вышли на рекордные пики. Несмотря на все волнения, этот год принес бум IPO (первичные размещения акций), на биржи США вышло свыше двух сотен эмитентов.

В этом удивительном году на биржу пришло и рекордное число новых инвесторов. Только на Московской бирже в этом году было открыто 4 миллиона брокерских счетов — больше, чем за все предыдущие годы существования торговой площадки. И это данные только по российскому рынку, а тенденция всемирная. Новички залили рынок деньгами, заставив котировки пойти вверх. Теперь для новоиспеченных инвесторов главное — не поддаться эйфории, а продолжать грамотно вкладывать деньги и докупать интересующие активы.

Долгосрочному инвестору важно иметь максимально диверсифицированный портфель, в котором должны быть разные активы, инструменты и валюты. Такой счет защитит от резких колебаний рынка и сможет принести ожидаемую доходность в любой год и при любых обстоятельствах.

Проще всего такой портфель составить из бумаг фондов — своеобразных "корзин", в которых уже собраны активы из того или иного сектора. Так, фонды, следующие за индексом S&P 500, состоят из акций крупнейших и богатейших компаний США, фонды бумаг развивающихся стран позволяют инвестировать в экономики целого ряда государств от Мексики и Индии до Китая и ЮАР, "золотые" фонды выполняют роль защитного актива и показывают рост при общем проседании рынка. Закрыв основную часть портфеля ETF или их российскими аналогами ПИФами, можно докупать отдельные компании из перспективных секторов. Аналитики ИК "Фридом Финанс" подготовили несколько идей, которые могут "выстрелить" в 2021 году.

В следующем году мир может наконец дождаться открытия границ и снятия других пандемийных ограничений. Постепенное возвращение к нормальной, "доковидной" жизни будет способствовать росту котировок компаний туристического сектора. Это авиаперевозки, круизные туры, гостиничный бизнес.

Мы предлагаем обратить внимание на бумаги авиастроительной корпорации Boeing. Котировки компании сильно упали из-за авиакатастроф с моделями 737 MAX, затем число рейсов сократилось до минимума из-за коронавирусных ограничений. Авиакомпании старались максимально оптимизировать расходы, естественно, и речи быть не могло о заказе новых самолетов. Boeing остался на плаву благодаря поддержке правительства США и оборонным заказам. По всей видимости, черная полоса для компании заканчивается. Проблемные самолеты снова получили сертификацию, с учетом возобновления путешествий заказов у компании будет все больше.

Еще одна инвестиционная идея, которая связана с надеждами на возвращение жизни в привычное русло, — это бумаги нефтеперерабатывающей компании HollyFrontier Corporation. Компания владеет НПЗ общей мощностью переработки 457 тыс. баррелей нефти в сутки. Несмотря на то что в этом году обвалились выручка и операционный денежный поток компании, у нее невысокий долг, стабильные дивиденды и сразу несколько перспективных проектов. Если люди станут больше путешествовать, чаще ездить на собственных автомобилях и чаще их заправлять, акции компании могут продемонстрировать значительный рост.

Вероятнее всего, в 2021 году по-прежнему хорошо себя будут чувствовать компании из сектора здравоохранения. Вакцину от коронавируса разрабатывают сразу несколько фармацевтических гигантов, на новостях об их успехах котировки растут бешеными темпами. Вместе с тем коронавирус — не единственная проблема человечества, множество биотехнологических компаний занимаются разработками лекарств от заболеваний, который на данный момент считаются неизлечимыми. Например, одно из направлений компании Biogen — производство препарата для лечения болезни Альцгеймера. Лекарство Aducanumab получило позитивное заключение управления FDA, однако препарат все же отправили на доработку. Это спровоцировало резкий рост и последующее падение, что говорит о сильной зависимости цены компании от получения или неполучения одобрения препарата. Следующее заседание — в марте 2021 года. "Фридом Финанс" оценивает вероятность одобрения Aducanumab в 50%, в то время как рынок почти не верит в компанию. Это означает, что весной при положительном решении бумаги Biogen могут показать значительный рост.

Лучше всего в уходящем году себя чувствовали технологические компании, ставшие ключевыми бенефициарами введения ограничительных мер. Миру пришлось срочно учиться работать и учиться в удаленном режиме, из-за вынужденного карантина изменился и досуг: люди смотрели больше фильмов и сериалов, играли в видеоигры, общались с близкими с помощью сервисов видеоконференций, заказывали товары из онлайн-магазинов. Котировки компаний IT-сектора показывают значительный рост, они могут принести инвестору хорошую прибыль, однако их главный недостаток — высокая цена. Одна акция Amazon стоит больше $3000, а это только один эмитент. В этом случае на помощь могут прийти те самые фонды, о которых мы говорили выше. Например, в состав БПИФ "Лидеры технологий" входят бумаги ведущих высокотехнологических компаний США, в том числе Apple, Microsoft, Facebook, Google, Adobe и другие.

Если же говорить о конкретных компаниях, мы рекомендуем обратить внимание на Smartsheet Inc. Эта корпорация предоставляет облачное программное обеспечение для управления совместной работой офисов, рабочими процессами и проектами. Продукты Smartsheet интегрированы с популярными бизнес-приложениями от Salesforce, Microsoft и Google. Около 80% выручки компании генерируется США, поэтому мы видим высокий потенциал развития продуктов Smartsheet на глобальном рынке.

Сколько еще продлится на рынках бум IPO, сказать сложно, однако уже сейчас известно, что заявки на следующий год подали несколько перспективных компаний, в том числе Roblox, Robinhood, Instacart, Affirm. Аналитики ИК "Фридом Финанс" будут отслеживать интересные размещения и предлагать участвовать в них своим клиентам.

Так как российское законодательство позволяет участвовать в IPO квалифицированным инвесторам, да и вход требует не меньше двух тысяч долларов, мы предлагаем всем желающим приобрести ЗПИФ "Фонд первичных размещений" — фонд на IPO, который стоит около двух тысяч рублей и который может купить любой инвестор. Управляющий фонда участвует в размещениях, по истечении трехмесячного периода продает акции и входит в новые IPO, свободные деньги вложены в облигации, что обеспечивает стабильность и дополнительную доходность. ЗПИФ позволяет участвовать во всех значимых размещениях на мировом рынке.

Подробнее об инвестициях в акции и фонды вы можете узнать в офисе ИК "Фридом Финанс":

Адрес: 443001, г. Самара, Ульяновская улица, 45

Тел.: +7 (846) 229-50-93

Email: samara@ffin.ru