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Пожары Происшествия

39 человек тушили пожар в павильоне на 18-м км Московского шоссе в Самаре

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 декабря, в 06:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в павильоне в доме № 25 "С" на 18-м км Московского шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что там произошло короткое замыкание светильника с последующим горением продукции павильона на площади 3 кв. метра.

Для тушения привлекались 39 человек, которые ликвидировали пожар 07:08.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливаются.
 

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