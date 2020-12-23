39 человек тушили пожар в павильоне на 18-м км Московского шоссе в Самаре

Во вторник, 22 декабря, в 06:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в павильоне в доме № 25 "С" на 18-м км Московского шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Прибывшие на вызов пожарные установили, что там произошло короткое замыкание светильника с последующим горением продукции павильона на площади 3 кв. метра.
Для тушения привлекались 39 человек, которые ликвидировали пожар 07:08.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливаются.