39 человек тушили пожар в павильоне на 18-м км Московского шоссе в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 22 декабря, в 06:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в павильоне в доме № 25 "С" на 18-м км Московского шоссе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.