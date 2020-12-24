В Самаре обсудили, как улучшить взаимодействие предпринимателей с Ростехнадзором и Госинспекцией труда

В Самаре прошла итоговая трехсторонняя встреча представителей областного министерства экономического развития и инвестиций, предпринимательского сообщества и контрольно-надзорных органов. Серия встреч проводится по поручению Губернатора Дмитрия Азарова, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Каждая из них направлена на выработку практических решений по снижению административных барьеров для бизнеса и улучшение позиций Самарской области в "Индексе административного давления — 2020".

В финальной встрече, которая прошла в онлайн-формате, приняли участие представители Управления Государственной инспекции труда в Самарской области и Средне-Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Для предпринимателей в Инстаграм-аккаунте центра "Мой бизнес" @mybiz63.ru проводились прямые эфиры с площадки каждого "круглого стола".

"По итогам 2019 года Самарская область улучшила свои позиции в Индексе административного давления, поднявшись на 20 пунктов. Мы двигаемся в правильном направлении, и проводимая работа дает положительный эффект. При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в 2021 году продолжим формировать в регионе благоприятный деловой и инвестиционный климат", — поделился планами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

К числу ключевых показателей деятельности органов контроля относятся: доля предупреждений от общего числа наказаний; доля организаций и индивидуальных предпринимателей, подвергнутых проверкам от их общего числа; доля штрафов, наложенных без проведения плановых или внеплановых проверок и др.

По словам руководителя Средне-Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ирины Панфиловой, надзорному органу сегодня подконтрольны 5581 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "В 2020 году мы провели в два раза меньше внеплановых проверок чем в 2019 году, что привело к снижению числа выявленных нарушений и числа привлечений к административной ответственности. Что касается количества выданных предупреждений, то в 2020 году выдано 316 предупреждений, что составляет почти 11% от общего числа наложенных административных наказаний", — рассказала Ирина Панфилова.

Она также перечислила факторы, которые будут способствовать снижению административного давления и улучшению позиций региона в Индексе. Одним из них является внедрение риск-ориентированного подхода в отношении опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений. "Проводятся проверки и уточнения категории рисков, которые были присвоены в 2019 году. При анализе полученных показателей категория может быть изменена на более низкую или более высокую. Здесь учитывается аварийность и административная практика субъекта ответственности", — отметила Ирина Панфилова.

Управление Государственной инспекции труда в Самарской области имеет самый низкий Индекс административного давления в ПФО и один из самых низких в целом по стране. В 2019 году надзорный орган заменил большое число штрафов на предупреждения, а также увеличило в 2019 году количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. "Этому поспособствовало снижение количества проверок почти на 60%. В 2019 году мы выдали только 229 предостережений, то в 2020 за 11 месяцев их было выдано более 6 тысяч. В 2021 году мы запланировали проверку крупных предпринимателей с высокой категорией риска", — пояснила замруководителя Управления Государственной инспекции труда в Самарской области Ольга Макарова.

Она также рассказала, что трудовая инспекция всегда готова к продуктивному взаимодействию с работодателями. Для этого надзорным органом ведется информационно-разъяснительная работа: публичные слушания, публикации на сайте, а также консультации по телефонам "горячих линий", одна из которых действует в выходные дни.

"В 2021 году мы запланировали проверку крупных предпринимателей с высокой категорией риска. Мы всегда выступаем за предупреждение конфликтных ситуаций и совершения правонарушений. Каждый работодатель может напрямую обратиться к инспектору, который уже проводил проверку, чтобы проконсультироваться, как поступить в той или иной ситуации", — подчеркнула Ольга Макарова.