"Лада" победила "Торос" - 5:3

Гости открыли счет в середине первого периода, когда Игорь Мясищев реализовал большинство мощным дальним броском — 0:1.

Отыгрались тольяттинцы довольно быстро: бросок Марка Павликова пришелся в игрока "Тороса", после чего Григоренко отправил шайбу в сетку — 1:1.

В концовке периода Алексей Мастрюков вывел к воротам гостей Николая Владимирова, но тот перебросил шайбу не только через Шамиля Шмакова, но и через ворота.

В середине матча Дмитрий Костенко вывел "Ладу" вперед — для защитника хозяев эта шайба стала первой в ВХЛ.

На 35-й минуте еще один защитник Надир Ислямов открыл счет своим голам за "Ладу" — 3:1.

Тольяттинцы имели несколько возможностей увеличить счет (главным образом — в быстрых контратаках), но хорошо играл вратарь "Тороса".

В дебюте третьего периода гости получили численное преимущество в двух игроков, много атаковали, но тольяттинцы выстояли.

После выхода на лед второго оштрафованного, тольяттинцы провели быструю контратаку, которую завершил Алексей Мастрюков, которого вывел на завершающий бросок Федор Свечков (для него это была вторая голевая передача в матче) — 4:1.

На 48-й минуте "Торос" в меньшинстве отыграл одну шайбу — 4:2 после броска Ивана Козлова.

На 54-й минуте Алексей Пустозеров сократил счет до минимума (4:3).

На 58-й минуте Андрей Белозеров поставил эффектную точку в матче, завершив отличную комбинацию с участием Максима Капитурова и Евгения Бодрова — 5:3 победа "Лады".