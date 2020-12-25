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Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА - 23:30

МОСКВА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 11-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Москве "Лада" проиграла ЦСКА — 23:30 (10:15).

Почти девять минут для "Лады" все шло гладко. Она, в основном, лидировала с перевесом в один-два мяча. Пару раз за это время восстанавливалось равенство. Но затем на целую треть тайма ворота ЦСКА были оставлены в покое. И это круто изменило ход игры. Пожалуй, началось все с незабитого Кирдяшевой семиметрового при счете 5:5. При этом гости оказались еще и в большинстве, но, имея "лишнего", позволили армейкам впервые в матче вырваться вперед.

Почти уже семиминутное на тот момент голевое "молчание" волжанок побудило их наставника Алексея Алексеева воспользоваться правом на тайм-аут. Вице-чемпионки России этого года тогда еще находились на вполне приемлемой дистанции от соперниц — "минус 2", но решить внезапно возникшие проблемы не смогли. Более того, Щербак неаккуратно поступила с Ильиной, сфолив на ней. И сама же "пострадавшая" раз за разом дважды реализовала численное превосходство красно-синих (9:5).

Неполадки у тольяттинок их генштаб пытался устранить посредством разбавления ударных сил свежими игроками уже после перерыва, к наступлению которого москвички имели пять мячей в своем загашнике. Но эти меры оказались только на руку хозяйкам поля, чье превосходство к очередному тайм-ауту "Лады" на 37-й минуте достигло отметки "плюс 7". А более тотальная ротация состава автозаводчанок привела к тому, что ближе к середине тайма ЦСКА умчался еще дальше (26:16). Все, что удалось гостям в оставшееся время, — обратно вырулить на менее болезненную фору в семь мячей.

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