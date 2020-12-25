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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС одержал победу над "Молотом-Прикамье"

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЦСК ВВС одержал волевую победу над хоккейным клубом "Молот-Прикамье" - 3:2.

В составе ЦСК ВВС на матч с "Молотом" изменений произошло совсем немного, по сравнению с поединком против "Тороса". В воротах снова с первых минут появился Сергей Денисов, которого, напомним, в игре с нефтекамцами после двух пропущенных в самом начале шайб, заменил Ярослав Озолин. 

Забегая вперед, скажем, что это решение тренерского штаба "летчиков" оказалось верным: Денисов совершил несколько впечатляющих сейвов в самые важные и трудные для хозяев моменты матча.
Новичок Семен Валуйский вышел во второй тройке нападения вместе с Игорем Игнатушкиным и Максимом Лазаревым. Вернулся в состав ЦСК ВВС Ришат Ахметзянов. Ну, и в паре с Алексеем Слепцовым играл его тезка Пузанов, поскольку Ивану Коренкову тренеры дали возможность отдохнуть. 

В первом периоде самарцы владели преимуществом и создали немало моментов, но им никак не удавалось пробить Игоря Устинского. Пермяки редко гостили в зоне самарцев, но все свои атаки завершали бросками — впрочем, не опасными для Сергея Денисова. Роковым для хозяев стала последняя минута периода: Ивану Иванову при игре пермяков в большинстве удался филигранный бросок в дальний угол, да еще и шайба летела на неудобной для голкипера высоте — 0:1.

Во втором периоде "летчики" усилили натиск, и на 28-й минуте Артур Сарваров удачно сыграл на добивании после броска Данила Семенова — 1:1. Это случилось вскоре после того, как хозяева выстояли полторы минуты втроем против пятерки гостей. Дальше пошла вязкая игра с большим количеством единоборств, а в концовке периоде гости активизировались и заставили Денисова показывать чудеса реакции.

Начало заключительного периода осталось за "медведями", и гол после красивого броска Максима Неволина выглядел логичным — 1:2. Но затем пермяки стали играть по счету, вместо того, чтобы развить успех, и поплатились за это. На 54-й минуте Леонид Николенко добил шайбу в сетку после щелчка Константина Чернюка — 2:2. А победу ЦСК ВВС принес бросок низом от синей линии героя матча с "Ладой" — Данила Семенова. 3:2 — победа самарской команды.

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