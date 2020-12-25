Из здании СамГТУ эвакуировали 100 человек в связи с коротким замыканием светильника в кабинете

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В пятницу, 25 декабря, в 10:13 сработала пожарная сигнализация в административном здании Самарского ГТУ на ул. Молодогвардейской, 244 в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России пор Самарской области.