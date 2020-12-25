Из здании СамГТУ эвакуировали 100 человек в связи с коротким замыканием светильника в кабинете

В пятницу, 25 декабря, в 10:13 сработала пожарная сигнализация в административном здании Самарского ГТУ на ул. Молодогвардейской, 244 в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России пор Самарской области.
Сотрудники чрезвычайной службы выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "1-БИС" в количестве 43 человек.
В 10:38 огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание светильника без последующего горения в кабинете на третьем этаже.
Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности была проведена эвакуация из здания 100 человек.