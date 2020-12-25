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Из здании СамГТУ эвакуировали 100 человек в связи с коротким замыканием светильника в кабинете В с. Курумоч ликвидирован пожар повышенной сложности В ТРК "Аврора Молл" сработала пожарная сигнализация В Самарской области за сутки на пожарах погиб один человек, один пострадал 39 человек тушили пожар в павильоне на 18-м км Московского шоссе в Самаре

Пожары Происшествия

Из здании СамГТУ эвакуировали 100 человек в связи с коротким замыканием светильника в кабинете

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 25 декабря, в 10:13 сработала пожарная сигнализация в административном здании Самарского ГТУ на ул. Молодогвардейской, 244 в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России пор Самарской области.

Сотрудники чрезвычайной службы выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара "1-БИС" в количестве 43 человек.

В 10:38 огнеборцы установили, что произошло короткое замыкание светильника без последующего горения в кабинете на третьем этаже.

Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности была проведена эвакуация из здания 100 человек.

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