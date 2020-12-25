Жительницу Тольятти подозревают в краже у попавшего в больницу знакомого

В Тольятти полицейские задержали 38-летнюю подозреваемую в краже денег с банковской карты.

По версии следствия, в ноябре 2020 г. 68-летний местный житель попал в больницу и попросил знакомую купить ему необходимые вещи. Для этого потерпевший дал ей свою банковскую карту и сообщил пин-код. Женщина все купила, а через несколько дней выяснилось, что с карты пропали 30 тыс. рублей. Как оказалось, средства перевели через приложение, установленное в его телефоне.

Подозреваемую задержали. Женщина рассказала, что во время визита в больницу перевела себе деньги знакомого, пока он был на процедуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").