Комитет по вопросам цифровой валюты начал работать с Росфинмониторингом

Комитет по вопросам цифровых финансовых активов и цифровой валюты под председательством члена Совета Фонда развития цифровой экономики Максима Черешнева провел совместное заседание с Росфинмониторингом.

Планируется работа со всеми ключевыми стейкхолдерами, участвующими в разработке нормативно-правовых актов, с целью совместной проработки путей реализации и создания действующих инструментов.

В заседании приняли участие начальник Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Виташов, исполнительный директор Фонда развития цифровой экономики Ольга Франчук, генеральный директор АНО "Национальное агентство развития предпринимательства", руководитель Центра компетенций "Цифровая трансформация бизнеса" Юлия Алферова, а также председатель комитета по вопросам цифровых финансовых активов и цифровой валюты, директор по развитию представительства криптобиржи Binance в России и СНГ Глеб Костарев.

Стороны договорились о том, что Комитет будет представлять позиции игроков рынка, которые стремятся к созданию правового нормативного регулирования развития цифровых финансовых активов и цифровых валют. Ключевой проблемой в повестке была обозначена идентификация владельцев кошельков цифровых валют.

Также была обозначена проблема возникновения необходимости в сборе оценки правоприменительной практики, т. к. закон был принят сравнительно недавно.

Участники совещания отметили, что прозрачный и доступный механизм осуществления операций с цифровыми валютами может быть реализован только в диалоге с Центральным Банком и с учетом его позиций.

"В регулировании рынка цифровых финансовых активов и цифровых валют сделаны только первые шаги. Но ключевые положения уже определены, и в них зафиксировано существенное условие в отношении цифровых валют (криптовалют) — на территории России они не могут быть использованы в качестве средства платежа", — заявил представитель Росфинмониторинга Дмитрий Виташов