"Иммунитет без риска": почему не стоит бояться прививок?

Россиянам предстоит масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В связи с этим тревогу испытывают многие. Поэтому "Росгосстрах" позаботился о том, чтобы предоставить финансовую "подушку безопасности" и медицинскую помощь на случаи осложнений после прививок. Компания запускает продажи продукта "Иммунитет без риска". Он предусматривает как денежные выплаты в случае госпитализации или ухода из жизни вследствие осложнений после вакцинации, так и организацию медицинских услуг застрахованным. Кроме того, перед прививкой или после можно проконсультироваться у врача — количество обращений не ограничено. В случае необходимости доступна реабилитация после лечения или осложнений после вакцинации или перенесенного COVID-19.

"Росгосстрах" предлагает покрытие рисков не только после вакцинации от COVID-19, но после ряда других сезонных и регулярных прививок. Сегодня Национальный календарь профилактических прививок для взрослых в России предполагает иммунизацию от многих заболеваний. Всем россиянам от 18 лет рекомендуется каждые 10 лет прививаться от столбняка и дифтерии, вакцинироваться и ревакцинироваться от кори — всем, кто не болел ею, в возрасте до 35 лет и до 65 лет, работникам медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер. Вакцинация и ревакцинация против краснухи предписана женщинам 18-25 лет. Ранее не прививавшимся от вирусного гепатита B россиянам в возрасте от 18 до 55 лет медики тоже рекомендуют сделать соответствующую прививку. Ежегодно множество людей прививаются от гриппа и пневмококковой инфекции.

Да, качество фармацевтических препаратов, в том числе и вакцин, растет. Но медики не могут исключить побочных явлений. Обычно это простое недомогание. Критические осложнения после вакцинации, способные привести в том числе и к самым печальным последствиям, в ВОЗ называют "крайне редкими". К тому же не стоит забывать о человеческом факторе — врачебные ошибки иногда случаются. Если говорить о вакцине от COVID-19 ситуация осложняется тем, что нет практики использования и статистических данных для анализа.

Полис от "Росгосстраха" — хорошая возможность перебороть свои предубеждения и получить страховую защиту и медицинскую поддержку. Продукт "Иммунитет без риска" предусматривает страхование граждан в возрасте от 18 до 65 лет от последствий вакцинации против дифтерии, столбняка, вирусного гепатит В, кори, краснухи, пневмококковой инфекции, а также гриппа и, конечно, COVID-19. Стоимость полиса 1000 рублей или 1 тысяча 800 рублей с покрытием в полмиллиона и 700 тысяч рублей соответственно. В покрытие входит единовременная денежная выплата всей страховой суммы в случае ухода из жизни застрахованного по причине осложнений после вакцинации, либо выплата в размере 2000 рублей за каждый день пребывания в стационаре, если после прививки человеку потребуется госпитализация.

"Наш новый продукт "Иммунитет без риска" не имеет ситуативной привязки, поскольку обеспечит страховую защиту и медицинскую поддержку в случае наступления осложнений после вакцинации от целой группы болезней. Ведь иммунизация — один из самых эффективных и надежных механизмов противодействия опасным инфекционным заболеваниям, а наш полис защищает от ее возможных негативных последствий, придавая дополнительную уверенность застрахованному", — говорит член Правления ПАО СК "Росгосстрах" Елена Белоусенко.