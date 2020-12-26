16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутат и адвокат из Крыма задержаны с Самаре в большой партией амфетамина В Жигулевске возбуждено уголовное дело из-за подделки документов на перевозку опасных грузов Следователи по особо важным делам СУ СК проверят полицейских по заявлению жительницы Новокуйбышевска Молодой тольяттинец украл из магазина пять бутылок шампанского и сбежал Самарского депутата Дениса Штейна взяли под стражу до 9 февраля

Преступления Происшествия

В Жигулевске возбуждено уголовное дело из-за подделки документов на перевозку опасных грузов

ЖИГУЛЕВСК. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В декабре на трассе М-5 "Урал" сотрудники ГИБДД Жигулевска остановили автомобиль "Газель", который перевозил опасный груз.

Водитель предъявил правоохранителям документ, подтверждающий право на перевозку опасных грузов, который вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности.

Полицейские изъяли удостоверение и направили на экспертизу, которой установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Как установили сотрудники органов внутренних дел, подозреваемым является ранее судимый 36-летний житель Ульяновска. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ на одном из сайтов сети Интернет.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3