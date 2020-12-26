В Жигулевске возбуждено уголовное дело из-за подделки документов на перевозку опасных грузов

В декабре на трассе М-5 "Урал" сотрудники ГИБДД Жигулевска остановили автомобиль "Газель", который перевозил опасный груз.

Водитель предъявил правоохранителям документ, подтверждающий право на перевозку опасных грузов, который вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности.

Полицейские изъяли удостоверение и направили на экспертизу, которой установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Как установили сотрудники органов внутренних дел, подозреваемым является ранее судимый 36-летний житель Ульяновска. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ на одном из сайтов сети Интернет.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".