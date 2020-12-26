Региональный корцентр и "неотложка" будут работать в новогодние каникулы в обычном режиме

В Самарской области поликлиники будут открыты для приема пациентов с 8:00 до 20:00. Медицинскую помощь пациентам, в том числе с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию, включая забор мазков на COVID-19, будут оказывать в обычном режиме. Для приема больных с признаками вирусных заболеваний будут работать отдельно выделенные кабинеты (фильтры).

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний медики настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на "Горячую линию" регионального корцентра амбулаторной медпомощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией по бесплатным номерам: 122 и 8-800-30-22-163.

Корцентр был создан по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова для повышения доступности медпомощи жителям региона в период сложной эпидемиологической ситуации.

В зависимости от обстоятельств, специалисты центра направят к пациенту медработника или мобильную медицинскую бригаду.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

В своем обычном режиме с 8.00 до 20.00 в выходные и праздничные дни будет работать служба неотложной помощи.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать и диагностические службы — рентгенологическая и лабораторная. Информацию о графике работы можно найти на официальном сайте учреждения. В праздничные дни будут открыты и прививочные кабинеты для проведения вакцинации групп риска от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Кроме того, в регионе продолжит работать и служба санитарной эвакуации. Пациентов доставляют в многопрофильные стационары для оказания неотложной помощи из отдаленных населенных пунктов на реанимобиле или вертолете.

Дежурить в штатном режиме будут и травмпункты.