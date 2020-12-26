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Хоккей Спорт

Нападающий Кирилл Овчинников будет выступать за ЦСК ВВС

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский ХК "ЦСК ВВС" дозаявил 18-летнего нападающего Кирилла Овчинникова.

Кирилл начал заниматься хоккеем в Самаре, в ЦСК ВВС, а в возрасте 9 лет уехал в Тольятти, где в течение одного сезона играл за детскую команду "Лады".

В 2012 г. Овчинников перебрался в Казань, в школу "Ак Барса", за которую выступал в течение трех лет, после чего вернулся в Тольятти. В позапрошлом и прошлом сезонах Кирилл выходил на лед в матчах первенства страны в составе самарской "Кометы".

Нынешний сезон начал в "Ладье", а продолжил в "Сарматах" из Оренбурга. За тольяттинцев в МХЛ провел 10 матчей, очков не набрал, за оренбуржцев сыграл 9 поединков, сделал одну результативную передачу.

В ЦСК ВВС Кирилл Овчинников будет играть под номером 49.

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