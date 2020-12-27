Тела женщины и мужчины обнаружены на пожаре в частном доме в Сергиевском районе

В субботу, 26 декабря, в 20:33 в частном жилом доме на ул. Революционной в с. Захаркино Сергиевского района произошел пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 60 кв. м. В борьбе с огнем участвовал 31 человек. Пожар удалось ликвидировать в 1:40.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время тушения были обнаружены тела 39-летнего мужчины и 63-летней женщины.

Обстоятельства гибели людей выясняются. Так же устанавливается причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.

Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС России по Самарской области называют короткое замыкание электрооборудования.