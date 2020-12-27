Самарский автобус с детьми ночью сломался под Ульяновском

В воскресенье, 27 декабря, ночью на трассе Ульяновск - Самара в метель сломался автобус с самарскими номерами, в котором находилось 27 пассажиров, из которых 15 детей, пишет "КП-Самара" со ссылкой на МЧС.

ЧП произошло в Чердаклинском районе. "Сигнал оперативному дежурному поступил в 2.47 ночи, — рассказали в ГУ МЧС по Ульяновской области. — На место оперативно выехали представители администрации Чердаклинского района, экипаж ГИБДД, пожарно-спасательный гарнизон".

Через полчаса 15 детей и двое сопровождающих пересели в рейсовый автобус Ульяновск-Самара.

"Оставшиеся 10 взрослых нашли приют в пункте временного размещения "Медведев" в поселке Чердаклы", — пояснили в МЧС.