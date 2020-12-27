16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В составе "Ладьи" произошли изменения Нападающий Кирилл Овчинников будет выступать за ЦСК ВВС ЦСК ВВС одержал победу над "Молотом-Прикамье" "Лада" победила "Торос" - 5:3 "Лада" победила "Молот-Прикамье" - 3:0

Хоккей Спорт

В составе "Ладьи" произошли изменения

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты с защитником Сергеем Макаровым на один сезон и вратарем Арсением Коковашиным на два сезона.

Защитник Макаров в сезоне 2020/21 выступал за пензенский "Дизелист" в НМХЛ, где в 19 матчах отметился тремя результативными передачами.

Вратарь Коковашин в сезоне 2020/21 играл в НМХЛ за "Динамо-Юниор" из Санкт-Петербурга. В 6 матчах он заработал коэффициент надежности 1.81 и отразил 93,9% бросков по своим воротам.

Расторгнуты контракты с вратарем Федором Шерониным и нападающим Александром Трапезниковым. 

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3