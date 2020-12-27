В составе "Ладьи" произошли изменения

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты с защитником Сергеем Макаровым на один сезон и вратарем Арсением Коковашиным на два сезона.

Защитник Макаров в сезоне 2020/21 выступал за пензенский "Дизелист" в НМХЛ, где в 19 матчах отметился тремя результативными передачами.

Вратарь Коковашин в сезоне 2020/21 играл в НМХЛ за "Динамо-Юниор" из Санкт-Петербурга. В 6 матчах он заработал коэффициент надежности 1.81 и отразил 93,9% бросков по своим воротам.

Расторгнуты контракты с вратарем Федором Шерониным и нападающим Александром Трапезниковым.