ХК "Лада" проиграл "Ижстали"

В воскресенье, 27 декабря, матч начался с атак "Лады", но они не увенчались успехом.

На 9-й минуте гости открыли счет: Максим Кутявин отличился в тот момент, когда "Лада" имела на площадке на одного игрока больше.

В дебюте второго периода тольяттинцы упустили Владимира Королева, которого партнеры вывели к воротам Сергея Коробова — 0:2.

В середине матча Королев довел счет до 0:3. Тольяттинцы много атаковали, но шайба упорно не шла в ворота "Ижстали": где-то волжанам не хватало точности где-то гостей выручал Филипп Долганов.

В середине третьего периода при игре "5 на 3" Анатолий Емелин заменил голкипера полевым игроком, но, вскоре последовало удаление и у волжан.

Тем не менее, тольяттинцы, почти две минуты, играя без голкипера, штурмовали ворота Долганова, но пробить его не смогли.

Отыграть одну шайбу "Лада" смогла на 58-й минуте, когда Иван Глазков мощным дальним броском поразил нижний угол — 1:3.

Практически сразу после возобновления, Коробов вновь покинул ворота, а Евгений Бодров сократил счет до минимума (2:3).

Концовка матча прошла в атаках волжан, но уйти от поражения хозяева не смогли, хотя несколько раз были близки к тому, чтобы отыграться.

Как и в матче первого круга, "Ижсталь" победила со счетом 3:2.