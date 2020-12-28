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Музыка Культура

Волжский народный хор в феврале представит новую концертную программу

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский русский народный хор им. Петра Милославова 12 февраля в 18:30 в Самарском театре оперы и балета покажет новую концертную программу, посвященную 100-летию народного артиста СССР и композитора Григория Пономаренко (6+).

За 10 лет работы музыкальным руководителем в Государственном Волжском русском народном хоре Григорий Пономаренко создал не один десяток песен для Волжского хора и его солистов, среди них - "Ивушка", "Волгари поют", "Девчоночка-волжаночка", "Ой ты, Волга, край морской", "Над Волгою гудки гудят", "Жигулевские припевки", "У нас под Куйбышевом", "Весна заречная", "Пораскинулись русские степи", "Гармонь певучая" и многие другие.

Коллектив исполнит и песни, которые раньше не исполнялись. Это и духовные песни, и малоизвестная песня "Русский молоток", написанная Григорием Пономаренко в соавторстве с поэтом Вениамином Бурыгиным уже в Краснодаре, где жил последние годы композитор.

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