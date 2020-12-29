Гандбольная "Лада" нанесла поражение "Кубани" - 36:27

В матче ¼ финала Кубка России в Краснодаре "Лада" нанесла поражение "Кубани" со счетом 36:27 (20:12) и вышла в полуфинал, который предположительно состоится будущей весной.

Матч начался с преимущества волжанок — 4:0. Достигнув разницы "плюс 7", тольяттинки имели лишь два промаха после 12-ти "выстрелов". К 22-й минуте при счете 14:7 в пользу "Лады" Лагина накопила уже 58 процентов отраженных бросков.

К перерыву ее КПД слегка упал. Во многом потому, что первые замены в ударном сочетании волжанки начали производить еще до момента максимальной эффективности своей главной стражницы, а заключительную пятиминутку тайма и вовсе проводили уже полностью вторым составом. Тот поначалу выглядел не хуже основной шестерки "Лады" и довел преимущество гостей до десяти мячей. Но потом трижды кряду "прокололся" и свой микроотрезок выиграл (4:3) лишь благодаря третьему голу Аришиной за полминуты до сирены. Эта гандболистка против своего бывшего клуба, которому она отдала несколько лет на взлете карьеры, провела пока самый продуктивный в нынешнем сезоне матч.

После возвращения из раздевалки атакующая прыть волжанок малость поугасла, да и в обороне прежний щит начал давать временные трещины то тут, то там. Защитные порядки "Лады" лишь наполовину состояли из "основы", а в нападении она тоже не задействовала всех ведущих игроков. Вдобавок Кирдяшева покинула поле до конца поединка, схлопотав уже на пятой минуте тайма красную карточку за третий фол. Ну и, наконец, Михайлюта сменившая в "рамке" Лагину, долго входила в игру. Как следствие, встрепенувшиеся краснодарки сократили отставание до пяти мячей. И тайм-аут Алексея Алексеева на 38-й минуте созрел сам собой.

Свой первый в матче сэйв 93-й номер "Лады" совершил на подходе к середине тайма после десятка сплошных неудач, нейтрализовав выпад Голуб — топового снайпера соперниц. Гости с воодушевлением отреагировали на успех своего номинально третьего голкипера.

На 55-й минуте разница достигла дюжины мячей! Да, финальный отрезок уже обреченные хозяйки поля выиграли, забив три безответных гола за четыре минуты. Но тем самым слабо подсластили горечь поражения, которое вывело Краснодар из числа соискателей кубкового титула. А "Лада" в красивой и непринужденной манере пробилась в "Финал четырех", эффектно подытожив многосложный и такой непредсказуемый во всевозможных смыслах 2020 год.