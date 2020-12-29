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Из Самары в январе открываются новые рейсы в Тюмень

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В расписании международного аэропорта Курумоч с 12 января появятся новые регулярные рейсы в Тюмень.

Авиакомпания Utair начнет выполнять полеты в тюменский аэропорт Рощино по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Тюмени — 9:15, из Самары –18:05, продолжительность рейса составит2 час 45 минут. Полеты будут осуществляться на самолетах ATR 72.

Ранее в 2020 г. рейсы в Тюмень выполняла авиакомпания "Ямал". В зимнем расписаниирейс Utair UT-224/223 будет единственным на данном направлении.

Более подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиакомпании.

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