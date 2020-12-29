В Самарскую область в январе-феврале поступит 139,9 тыс. доз вакцины от коронавируса

В январе–феврале 2021 г. в Самарскую область поступит 139,9 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник-V". Об этом на заседании регионального штаба 28 декабря сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Сочинская.

По ее словам, для своевременной вакцинации в 34 медицинских учреждениях региона будут работать прививочные кабинеты. Пройти вакцинацию можно будет и в праздничные дни по графику, утвержденному в поликлиниках. В первую очередь, будут прививать медицинских работников.

Губернатор Дмитрий Азаров акцентировал внимание руководства областного минздрава на том, чтобы прививками были охвачены и семьи медиков.

Напомним, в регионе от COVID-19 привили более 3 тыс. человек.