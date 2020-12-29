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Здравоохранение Общество

Граждане жалуются на несоблюдение противоэпидемических ограничений в Курумоче

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы и гости региона жалуются уполномоченному по правам человека в Самарской области на несоблюдение мер по снижению рисков распространения Covid-19 в аэропорту Курумоч.

Речь идет об отсутствии термометрии и несоблюдение социальной дистанции.

Омбудсмен Ольга Гальцова обратилась к исполнительному директору АО "Международный аэропорт "Курумоч" Михаилу Берману с просьбой акцентировать внимание на данной информации и принять меры.

Администрация аэропорта отчиталась, что на территории аэропорта проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий: контроль применения средств индивидуальной защиты на входе в аэровокзал, при этом есть возможность приобретения защитных масок и перчаток в вендинговых аппаратах; двойной контроль температуры тела: при прохождении входного досмотра, а также на паспортном контроле; осуществляется постоянное звуковое информирование о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции; во всех технологических зонах обслуживания нанесена разметка на полу и пассажирских креслах о необходимости соблюдения социального дистанцирования, а также установлены санитайзеры.

При выявлении граждан с повышенной температурой производится их направление в здравпункт, где выполняется повторное измерение температуры при помощи ртутного термометра с последующим заключением-подтверждением врача здравпункта аэровокзала.

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