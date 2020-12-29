"РКС-Самара" в 2020 году подключили к центральному водоснабжению по программе "Вода с улицы – в дом" 90 домовладений Самары

Два года назад "РКС-Самара" разработали программу "Вода с улицы — в дом", с помощью которой у самарцев, добросовестно и своевременно оплачивающих получение воды из колонок, появилась возможность подключиться к центральному водопроводу на индивидуальных условиях. Параллельно демонтируются колонки, за которыми не закреплены абоненты.

В 2020 году демонтировано более 300 колонок, остается около 600. Подключены к водопроводу по этой программе 90 самарских домовладений, еще 257 заявок находятся в разной стадии реализации: проводятся обследования, производятся работы, оформляются документы.

Чтобы отдать дань памяти историческому атрибуту — водоразборной колонке — "РКС-Самара" установили арт-композицию на пересечении улиц Ленинской и Полевой. Средства на создание арт-композиции исключительно благотворительные — вложены сотрудниками предприятия и партнерами; тарифные и бюджетные деньги на нее не расходовались.

В следующем году начнется работа над программой "Удобства — в дом" по подключению домовладений к системам централизованного водоотведения.