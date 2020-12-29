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Здравоохранение Общество

Власти Самарской области планируют бороться с ковидом минимум до 2023 года

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области планирует бороться с коронавирусом минимум до 2023 года. Это следует из постановления от 26 декабря, которым утверждена территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов.

На тестирование на COVID-19 закладывается норматив 0,12441 исследования на одно застрахованное по ОМС лицо. За три года на эти цели может быть выделено 730 млн рублей.

Стоимость исследования, по прогнозам региональных властей, за это время изменится с 584 руб. до 646,6 рубля.

Напомним, по данным на 28 декабря в регионе было проведено более 1,4 млн тестов на ковид.

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