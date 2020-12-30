В современных условиях большая часть органической массы перестала быть возвратной или возобновляемой для почвы, но при этом резко возросла проблема утилизации органических отходов во многих сферах жизнедеятельности человека, причем не только сельскохозяйственных отраслей, таких как растениеводство и животноводство, но садовых, садово-парковых хозяйствах, лесоперерабатывающих предприятиях.

Микробиологическое удобрение МИКОБАКТ™ (государственная регистрация № 298-19-679-1 до 07.06.2025 г.) представляет собой культуральную жидкость, хорошо растворимую в воде, содержащую микроорганизмы, их споры и метаболиты, образующиеся при культивировании, а также остатки питательной среды. Действующим веществом препарата является микробное сообщество, тесно взаимодействующих целлюлозо- и лигнинразрушающих, азотфиксирующих и синтезирующих гумусоподобные вещества микроорганизмов, на основе Micrococcus sp. (106 КОЕ/мл, штамм ПБТ-1) и микроскопических грибов Penicillium sp. (103 КОЕ/мл, штамм ПБТ-2). Препарат разрешён к применению не только в сельском, но и в садово-парковом хозяйстве.

Летом 2019 г. сотрудниками ООО "Петербургские Биотехнологии" совместно с плодово-ягодным питомником НПЦ ООО "Агротехнология" на его территории был заложен производственный опыт по гумификации листового опада, собранного в бурт осенью 2018 г. (см. фото 1). Опыт включал в себя варианты с разными дозами применения Микобакта (1,0, 2,5 и 5,0 л/м3) в сравнении с контролем. Рабочий раствор препарат по вариантам вносили в лунки, сделанные садовым буром на глубину 50 см. Через месяц после закладки опыта температура компостируемой массы на вариантах с внесением Микобакта была выше контрольной в среднем на 50С, а через пять месяцев в ноябре 2019 г. — на 100С и доходила до 300С. В результате наблюдений, было установлено, что оптимальная доза внесения Микобакта при буртовом компостировании листового опада составляет 1,0 л/ м3. На фото № 2 видно, что результатом гумификации листового опада, после просеивания, получилась органическая масса, с высоким содержанием гумусоподобных веществ, пригодная для внесения в почву, как органическое удобрение.

Фото 1. Бурт с листовым опадом в НПЦ ООО "Агротехнология", г.Пушкин, 2019 г.

Фото 2. Результат гумификации Микобактом листового опада, 2020 г

В том же году (30.04.2019 г.), на территории Баболовского парка ГМЗ "Царское Село" специалистами ООО "ПиК" были заложены два опыта с препаратом Микобакт (см. фото 3.), с целью установления эффективной дозы и оптимальной высоты расстила измельчённых порубочных остатков (ИПО) для более быстрой их гумификации в естественных условиях парка. Испытывались дозы Микобакта 3,5 и 5,0 л/м3, расстил ИПО проводили с толщиной 10 и 20 см. Рабочий раствор вносили лейками из расчёта 10 л/м3. По итогам двухлетнего наблюдения (вегетационный период 2019 и 2020 гг.), на вариантах с Микобактом отмечался активный рост грибной флоры (см. фото 4), порубочные остатки стали темно-коричневыми и потеряли колкость, высота слоя существенно уменьшилась (см. фото 5.). Наиболее эффективным по сравнению с контролем был вариант с расстилом порубочных остатков 10 см и дозой Микобакта 3,5 л/м3 (см. фото 6.).

Фото 3. Внешний вид опыта с порубочными остатками в Баболовском парке, г. Пушкин, 2019 г.

Фото 4. Развитие мицелия на порубочных остатках на варианте с Микобактом, 2019 г.

Фото 5. Состояние порубочных остатков на варианте со слоем 10 см через полтора года после внесения Микобакта, 2020 г.

Фото 6. Внешний вид порубочных остатков на варианте с Микобактом при расстиле 10 см по сравнению с контролем, 2020 г.

Осенью 2019 г. в производственных условиях АО "Сахарный завод "Свобода", была проведена закладка опыта с обработкой компостируемого субстрата Микобактом в дозе 1 л/м3 и расходом рабочего раствора 5 л/м3. Общий объём компостируемой массы составил около 60 м3, из которых ботва и хвосты сахарной свёклы составляли 40 м3, а полова 20 м3. Воздух в компостируемую массу подавался принудительно. Температура субстрата в реакторе в день закладки (12.11.2019 г.) составляла 14 и 26⁰С, края и центр соответственно. Разогрев субстрата до 50⁰С зафиксирован 15.11.2019 г., т. е. на третьи сутки после загрузки реактора. На 16 день компостирования (27.11.2019 г.) температура массы поднялась до 71,4⁰С (см. фото 7), также было отмечено "проседание" субстрата на 1/5 от первоначального объёма. На момент окончания опыта (20.12.2019 г.) компоненты субстрата стали темно-коричневыми, потеряли структуру и легко растирались в руке.

Фото 7. Парение при гумификации органических отходов сахарной свеклы в АО СЗ "Свобода" Краснодарский край, 2019 г.

В августе текущем году в КФХ "Лебедь" Лужского района Ленинградской области был заложен опыт по компостированию безподстилочного куриного помета с добавлением органической составляющей (см. фото 8). Промежуточные наблюдения позволяют утверждать, что за два месяца на варианте с применением Микобакта в дозе 1 л/м3 субстрата по сравнению с контролем был устранен характерный для птичьего помета запах, субстрат поменял свою структуру и стал суше. Опыт будет продолжен в 2021 г. с целью оценки эффективности полученного гумифицированного органического удобрения на продуктивность сельскохозяйственных культур.

Фото 8. Процесс закладки опыта по компостированию куриного помёта с применением препарата Микобакт в КФХ "Лебедь", 2020 г.

Спектр применения микробиологического удобрения Микобакт очень обширен, так как микроорганизмы препарата обладают уникальной способностью в рамках устойчивой биосистемы гибко подстраивать свои ферментные реакции для преобразования твердых и газообразных органических субстратов, с разными химическими и физическими свойствами.

Микобакт™ относится к веществам класса опасности 3В, имеет сертификат соответствия Системы Добровольной Сертификации "ЭКОЛОСЕТИК" на "Высший уровень экологической безопасности" (РОСС RU.И 206.04БЭ00ЭС04.Н0050 до 10.10.2021 г. и РОСС RU.И 206.04БЭ00ЭС04.Н0051 до 30.11.2021 г.), а также входит в "Перечень средств производства для применения в системе органического земледелия на основе международных принципов органического сельского хозяйства" Союза органического земледелия.

А. Попов кандидат сельскохозяйственных наук 8(921)-352-75-31

Н. Камылина технолог 8(921)-335-23-38

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