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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самарской области разыскивают пропавшую пенсионерку

КЛЯВЛИНО. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Клявлинском районе Самарской области разыскивают пропавшую 77-летнюю женщину.

Светлана Савченко, нуждающаяся в постоянном медицинском наблюдении, пропала 21 декабря. Ее дочь обратилась в полицию 27 декабря.

Приметы пропавшей: на вид 70-75 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, плечи опущенные, овальное бледное лицо, высокий вертикальный лоб, дугообразные низкие брови, зеленые глаза, прямой нос, седые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят обращаться по телефонам дежурной части 8-846-53-2-18-41, ОУР 8-846-53-2-17-02 или 020 (112 с мобильного).

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