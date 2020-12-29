В Самарской области разыскивают пропавшую пенсионерку

В Клявлинском районе Самарской области разыскивают пропавшую 77-летнюю женщину.

Светлана Савченко, нуждающаяся в постоянном медицинском наблюдении, пропала 21 декабря. Ее дочь обратилась в полицию 27 декабря.

Приметы пропавшей: на вид 70-75 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см, плечи опущенные, овальное бледное лицо, высокий вертикальный лоб, дугообразные низкие брови, зеленые глаза, прямой нос, седые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят обращаться по телефонам дежурной части 8-846-53-2-18-41, ОУР 8-846-53-2-17-02 или 020 (112 с мобильного).