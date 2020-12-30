Системообразующий поставщик отечественного автопрома НПП "Полипластик" подвел итоги года

Невероятно, но факт: практически в любом автомобиле, который собирается сегодня на территории России, есть пластмассовые детали, изготовленные из полимерных компаундов НПП "ПОЛИПЛАСТИК". Того самого, чья производственная площадка расположена в городе Тольятти Самарской области. В тяжелый 2020 год здесь сохранили все 145 рабочих мест, нашли новых клиентов и поводы для оптимизма. А еще рассказали "Итогам", каким событиям и в какой "номинации" вручили бы Премию года.

Испытание года: коронавирус

Предприятию удалось выдержать проверку на прочность. Объемы производства и отгрузок продукции по итогам уходящего года почти не отличаются от предыдущего - они составили 90 тысяч тонн, из них 20 тысяч наработано в Тольятти.

В период весеннего локдауна производство практически не останавливалось - предприятие было включено в региональный список системообразующих как поставщик материалов, в том числе необходимых для выпуска аппаратов ИВЛ. Чтобы предотвратить случаи заражения covid-19, сразу же был создан оперативный штаб, приняты все меры для защиты сотрудников. Первую волну ПОЛИПЛАСТИК пережил без потерь. Во время второй количество заболевших удается удерживать на уровне 1,5-2% от общего числа сотрудников.

Как социально ответственное предприятие, действующее на территории области, НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вышло с инициативой об оказании региону помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. По согласованию с минздравом региона на средства предприятия были закуплены четыре 5-литровых кислородных концентратора на сумму 268 тысяч рублей для передачи в областной госпиталь для ветеранов войн и Самарскую городскую клиническую больницу №8.

Гордость года: коллектив

Тяжелый год тем не менее помог сплотить коллектив, а многим сотрудникам - раскрыть свой потенциал. В течение всего 2020 года в НПП "ПОЛИПЛАСТИК" проходил конкурс на лучшего сотрудника: руководители производственных площадок каждый месяц номинировали на это звание кого-то из работников. Например, в Тольятти водитель погрузчика Алексей Андреенко стал лучшим в ноябре, мастер Роман Назаров - в августе, старший машинист гранулирования пластмасс Арсен Алибеков - в марте и т.д. По итогам года среди 12 сотрудников месяца будет выбран победитель, которому предприятие оплатит отдых с семьей в одном из санаторно-курортных учреждений региона.

В 2020 году в коллектив "ПОЛИПЛАСТИКА" в Тольятти пришли и новые руководители - молодые, амбициозные, не боящиеся трудностей. При поддержке коллег с других производственных площадок компании они смогли за короткий срок значительно повысить эффективность многих процессов. "На предприятии сегодня внедряются требования международного отраслевого стандарта автомобильной промышленности IATF16949. Это сложно и в то же время очень интересно и важно. Благодаря успешному внедрению стандарта мы сможем повысить уровень качества своей продукции и ее конкурентоспособность", - отмечает Александр Павлов, генеральный директор НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

Успех года: Тольятти - Альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi

До 80% пластиковых деталей интерьера и экстерьера автомобилей массового спроса, выпускаемых в России, отливаются из компаундов, которые производятся в Тольятти.

В середине года площадка начала в промышленных объемах производить новый марочный ассортимент продукции для изготовления деталей бамперной группы и подкапотного пространства новых "Фольксваген поло" и "Шкоды рапид". К концу 2020-го выпущены первые производственные партии материалов под проекты Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, модельный ряд которого обновится в 2021-2022 годах.

"Требования к материалам для изготовления пластиковых деталей автомобиля ежегодно растут как в части физико-механических свойств, так и в части реологии и видовых характеристик. Как лидер российского рынка мы активно работаем в данном направлении, создавая новые марки, отвечающие самым современным требованиям автопроизводителей", - рассказывает Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам ООО "ТД Полипластик".

Отдельно отметим, что в 2020 году компания получила благодарственное письмо от вице-президента Renault за разработку новых материалов.

Три объективных повода для оптимизма на 2021 год

В 2020 году устойчивость и надежность НПП "ПОЛИПЛАСТИК" оценил Coface, один из ведущих международных страховщиков кредитных рисков. По итогам анализа предприятие признано компанией крупного бизнеса со стабильным финансовым состоянием, необходимым запасом прочности и ресурсов для успешного ведения деятельности даже в неблагоприятных рыночных условиях.

2021 году НПП "ПОЛИПЛАСТИК" будет отмечать важную дату - 30 лет со дня основания компании. И впервые за три десятка лет производство не остановится на новогодние праздники - спрос на полимеры настолько высок, что после планового техобслуживания и инвентаризации уже с 4 января 2021 года тольяттинская площадка приступит к работе.

Запланированная модернизация производственных мощностей в Тольятти позволит на 15-20% увеличить их эффективность и, как следствие, заработную плату сотрудников, которая прямо зависит от объема выпуска качественной продукции, так нужной флагману отечественного автопрома.