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Нацпроект помог "Заводу индустриальных покрытий" повысить квалификацию персонала и снизить затраты

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский "Завод индустриальных покрытий" с 2020 года участвует в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". По договору с центром занятости Автограда бесплатно повысили свою квалификацию десять сотрудников предприятия.

Фото: предоставлено Заводом индустриальных покрытий

Тольяттинский завод занимается нанесением современных антикоррозийных покрытий. Его постоянные заказчики - АВТОВАЗ, EDSHA, подразделения Renault-Nissan, завод "Электрощит", предприятия Северстали. Изначально основной профиль деятельности предприятия был связан с гальваническим способом нанесения покрытия, а в 2019 году предприятие благодаря цинк-ламельным антикоррозийным покрытиям расширило спектр услуг.

"У них выше антикоррозийные свойства по сравнению с гальваническим покрытием. И если гальваника у нас в основном загружена на 100%, то по цинк-ламельному покрытию есть куда расти", - рассказал руководитель группы организации труда и кадров Евгений Нестеров. Именно на предоставление услуг по нанесению этого более совершенного покрытия у завода появились новые заказчики.

Однако, несмотря на это, по словам Евгения Нестерова, объем производства в 2020 году упал примерно на 50%. "Мы очень зависим от рынка, и пандемия, конечно, серьезно повлияла на работу, - сказал Евгений Нестеров. - Но мы сохранили коллектив почти в полном составе. В апреле 2020 года у нас работало 198 человек, а сейчас - 183".

В рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" сотрудники завода обучались по трем специальностям. Рабочий персонал - это водители погрузчиков категории "B" и "C", специалисты в сфере закупок (программа "Эффективное участие в госзакупках") и персонал с разных подразделений, который обучали по системе менеджмента качества. В зависимости от направления обучение длилось от двух до пяти месяцев.

"Все материальные затраты на обучение центр занятости Тольятти нам возместил полностью, - рассказал Евгений Нестеров. - Учитывая, что наш завод входит в Группу компаний "Ростех", к специалисту каждой профессии есть обязательные квалификационные требования, поэтому обучение позволило повысить профессиональный уровень работников, дать им дополнительные знания". Особенно важно в этом году было пройти обучение водителям, потому что для их специальности стало обязательным наличие удостоверения тракториста соответствующей категории. Таким образом, национальный проект помог и требования выполнить, и обучение бесплатно пройти.

Участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" открыло для завода возможность серьезно заняться внедрением системы бережливого производства. "Сначала мы планировали завершить этот проект в текущем году, но из-за ограничительных мер пришлось продлить его до конца января следующего года, - сообщил Евгений Нестеров. - Программа поможет увеличить производительность труда и снизить затраты на всем цикле работы с деталями. Таким образом, снизится себестоимость, и мы сможем обрабатывать большее количество деталей".

Руководство завода констатирует, что все сотрудники уже научились работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, и надеется, что в следующем году объемы производства будут только расти.

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