ХК "Лада" проиграл "Нефтянику"

Начало матча против "Нефтяника" получилось для "Лады" непростым: первое же удаление в составе волжан завершилось шайбой Ярослава Альшевского (0:1).

На 17-й минуте "Лада" отыгралась: после дальнего броска Ивана Вишневского шайба влетела в ворота "Нефтяника" между щитков Вадима Никитина — "Лада" также использовала "лишнего".

В середине игры гости вновь вышли вперед: контратаку "2 против 1" завершил броском сходу Станислав Альшевский — 1:2.

Хорошую возможность сравнять счет тольяттинцы получили на 35-й минуте, когда сразу два игрока гостей отправились на скамью оштрафованных. Партнеры вывели на завершающий бросок Андрея Белозерова — 2:2.

Судьба матча решилась на последней минуте основного времени, когда Станислав Альшевский реализовал большинство — 2:3.

Замена голкипера полевым игроком успеха волжанам не принесла — гости одержали победу.