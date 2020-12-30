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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС окончил год победой над "Ижсталью"

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заключительный в 2020 г. матч выдался для "летчиков" таким же тяжелым, как и все предыдущие, несмотря на то, что они принимали явного аутсайдера лиги.

Самарских болельщиков ожидал приятный сюрприз — в состав вернулся Илья Юнгов, пропустивший много матчей. Он заменил в четвертом звене Сергея Чередниченко.

Первый период оставил двоякое впечатление. Самары владели солидным преимуществом, забили (красивый сольный проход завершил голом Максим Лазарев), но не реализовали ни одно из трех удалений соперника.

Вторая 20-минутка осталась за ижевчанами. Самарцы действовали пассивно. Мало бросали, а во второй половине периода удалились три раза подряд. Спасибо Сергею Денисову, о которого многочисленные и опасные атаки гостей разбивались, как волны о стену. Гол в ворота самарцев назревал, и в самом начале третьего периода его забил Александр Козырев — 1:1.

Дальше пошла равная игра, игроки ЦСК ВВС старались, но долгое время ничего не получалось. Пока на 54-й минуте Артур Сарваров броском с близкого расстояния ни пробил надежного голкипера Филиппа Долганова — 2:1. А через три с половиной минуты Артур броском в касание после отличного паса Грошева из-за ворот оформил победу ЦСК ВВС — 3:1.

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