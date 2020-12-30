Тела мужчины и женщины обнаружены при тушении пожара в с. Большая Черниговка

В среду, 30 декабря, в 3:11 в частном доме на ул. Садовая в с. Большая Черниговка произошел пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 60 кв. м. В борьбе с огнем участвовал 31 человек. В 3:40 пожар был локализован, а в 3:55 полностью ликвидирован.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что при тушении были обнаружены тела мужчины и женщины, личности которых и причина гибели устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.